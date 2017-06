Frio romântico

O inverno 2017 deverá ser um dos mais frios dos últimos anos na Serra Catarinense. Para o visitante, é quase certa a possibilidade de curtir a neve que, nos últimos dias, já tingiu de branco o verde das araucárias e congelou as muitas cachoeiras espalhadas pelos paredões e cânions da região. Para quem busca uma viagem a dois aproveitando as férias de julho ou os meses do inverno e quer desfrutar de todo o romantismo que a região oferece, escolher um local de hospedagem no mesmo clima intimista é imprescindível. No alto da serra, com seus chalés de montanha, fica o Eco Resort Rio do Rastro (www.riodorastro.com.br), um verdadeiro refúgio para quem busca experiências que ficarão guardadas na memória e no smartphone. O resort possui uma programação preparada especialmente para os casais com atividades que vão desde um champanhe na hidromassagem com o pôr do sol ou uma cavalgada para tomar café da manhã a dois à beira do Cânion da Ronda. Imperdível! Mais informações: (49) 9112 0073 e 9112 0074