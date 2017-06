Liquidação em Paris no Galeries Lafayete

Se há um momento em que todas as loucuras são permitidas, é durante a aguardada liquidação da Galeries Lafayete. E, como ocorre a cada verão no Hemisfério Norte, a mais tradicional loja de departamentos da Europa acaba de anunciar a data do ‘Solde d’Eté’: 28 de junho. A partir desse dia, e até 8 de agosto, todos os setores da loja do Boulevard Haussmann vão oferecer descontos que podem chegar a 50%. A promoção inclui uma seleção especial de artigos de moda, beleza e itens para casa assinados por grandes grifes a preços incríveis. Vale lembrar que, no dia de abertura da liquidação, a loja abrirá excepcionalmente às 8h.