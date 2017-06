Greca recebe vereadores de oposição na Prefeitura

Em mais uma tentativa de chegar a um acordo para votar o pacote de ajuste fiscal, o prefeito Rafael Greca (PMN) recebe hoje, na sede do Executivo, vereadores de sua bancada de apoio e também da oposição na Câmara Municipal. Ontem, Greca publicou na página oficial da prefeitura uma “carta aberta” dirigida aos servidores públicos, defendendo as medidas de austeridade e criticando os sindicatos da categoria, que vem comandando o movimento contrário ao pacote.

No texto, o prefeito alega que o plano “em nada modifica as regras ou os cálculos de rendimentos de aposentadoria dos atuais servidores”. Ele defende o saque de R$ 600 milhões do Instituto de Previdência Municipal de Curitiba (IPMC) pela prefeitura, afirmando que o dinheiro foi repassado irregularmente como contribuição patronal de servidores já aposentados, e que o pacote prevê que ele será devolvido em 12 meses ao fundo. “Precisamos garantir o PRC para continuarmos pagando os salários em dia, pagar os 50% do 13º ainda no mês de julho, termos o reajuste anual e, juntos, sairmos da crise”, sustenta Greca.