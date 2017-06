Documentário conta como startups brasileiras fazem sucesso no exterior

O vídeo-documentário “Competindo no planeta das startups bilionárias” é baseado numa jornada de conhecimento e aprendizado nos mais importantes ecossistemas de startups, empreendedorismo e inovação do mundo, entre eles: Vale do Silício, Boston, Nova Iorque, Los Angeles, Austin e Miami, incluindo também diversas cidades brasileiras. Lançado anteontem, 20, é uma produção da Academia PME (https://www.academiapme.com.br), uma escola de negócios e empreendedorismo.

Estruturado com base em uma pesquisa sobre as principais dúvidas dos empreendedores brasileiros e em conversas com os autores de livros best sellers como Gustavo Caetano, Mauricio Benvenutti, Rodrigo Barros, Steve Blank e Geoffrey Moore, o documentário, além da inspiração, traz uma abordagem educacional e prática.

Para assistir o documentário gratuitamente, basta acessar o site da Academia PME (https://www.academiapme.com br/estudo-de-caso/competindo-no-planeta-das-startups-bilionarias/ ). Além do documentário, mais de 30 horas de vídeos práticos e educacionais dessa jornada empreendedora estarão disponíveis gratuitamente na plataforma de ensino a distância da Academia PME.

Homenagem a Machado de Assis

“Aos vencedores, as batatas”: ontem, o Google faz uma homenagem especial ao escritor brasileiro Machado de Assis. Em seu “doodle” do dia - ilustração que substitui o logo da empresa no buscador google.com em ocasiões especiais - a empresa comemora o 178º aniversário do autor de clássicos como Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas. Na ilustração, é possível ver menções a algumas das principais obras de Machado - a frase que abre este texto, de Quincas Borba, por exemplo, é representada com um pote de batatas. Há ainda referências a Esaú e Jacó, o casal Bentinho e Capitu, de Dom Casmurro, e O Alienista.Nascido em 21 de junho de 1839, Joaquim Maria Machado de Assis viveu até 1908. Além de seus romances, contos e crônicas, ele também é lembrado por ter sido fundador e o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras.

Empregos

O Google lançou anteontem um novo sistema de busca que pode ajudar a quem está atrás de um trabalho. Fruto de uma parceria com uma empresas de Recursos Humanos online, a ferramenta funciona com a digitação de “trabalho perto de mim” na barra de navegação. Depois de encontrar a vaga, o site direciona o internauta para uma página de inscrição à vaga pretendida. A ferramenta está disponível no celular também, mas apenas em inglês.

Bizarro na rede

Nó nos dedos

Como fazer isso? Literalmente dar um nós nos dedos. Alguém consegue?