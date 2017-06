Aplicativos Cabify e Easy se unem na América Latina

FILIPE OLIVEIRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os aplicativos de transporte Easy e Cabify firmaram acordo para unir suas operações na América Latina. A informação foi veiculada pela agência de notícias Bloomberg, que afirma que as negociações ocorriam desde o ano passado, e confirmada pela reportagem. As empresas, no entanto, se recusaram a dar detalhes adicionais da operação. Juan de Antonio, presidente da espanhola Cabify, disse à agência que a parceria aconteceu devido à afinidade de metas das empresas e ao fato de que, juntas, elas poderiam atingir seus objetivos mais rapidamente. Criada em 2011, a brasileira Easy, que inicialmente atuava exclusivamente com chamadas de táxi, levantou US$ 77 milhões (R$ 256 milhões) em investimentos, segundo o site "Crunchbase", de dados do mercado de start-ups. Já a Cabify obteve um total de US$ 243 milhões. A união ocorre em momento de intensa competição no mercado brasileiro. Sintomas do acirramento da disputa são os descontos para clientes fornecidos rotineiramente pelas start-ups e e os investimentos feitos no setor. Neste ano, a 99 já levantou US$ 200 milhões em empresas como Didi Chuxing (start-up do segmento que comprou as operações da Uber na China) e a japonesa SoftBank. Em abril, a Cabify anunciou que investiria US$ 200 milhões no país.