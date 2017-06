A Vida é Sonho em cartaz no Guairinha

Peça ficará em cartaz apenas três dias desta vez (foto: Divulgação)

A peça A Vida é Sonho considera o indivíduo contemporâneo e seus conflitos. O personagem, príncipe Segismundo, vive encarcerado em uma torre escura por se acretidar que ele traria grandes desgraças ao reino ao chegar na idade adulta. Depos de muitos anos é liberatado por seu pai. Dizem-lhe que ele é príncipe e que tudo aquilo que lhe havia acontecido antes teria sido apenas um sonho.

Todas as canções do espetáculo foram compostas pelos atores, tendo como base o texto de La Barca. A trilha sonora original, as composições incidentais e todas as partituras cênicas foram criadas pelo elenco e os figurinos, assinados por Cristóvão de Oliveira, foram todos construídos artesanalmente com jornal.

O Texto é de Pedro Calderón de La Barca. Dramaturgia e Direção: Cristóvão de Oliveira. Elenco: Lucas Teles, Mel Maia, Rodrigo Gomes, Mateus Hecke, Gabriel Palomero Saber, Rodrigo Baby, William Gonçalves, Douglas Delafost, Raul Santiago, Izabella Lorrainy, Poly Francis, Andiara Paffrath Hecke, Bruna Soares, Gabrielly Lima, Janete Burile, Jonas Rodrigues, Mateus Tedeschi, Rodrigo Akatsu e Vinícius Précoma. Composições Originais e Arranjos: Lucas Teles, Gabriel Palomero Saber, Raul Santiago Filho e Mateus Hecke. Iluminação: Kaoana Cruz e Kellyn Bethania. Figurino: Cristóvão de Oliveira. Fotos: Daniel Florencio e Jefferson Jean.

SERVIÇO

O quê: A Vida é Sonho ou O Grande Teatro do Mundo

Quando: De 22 a 25 de junho, às 20h

Onde: Auditório Bento Munhoz da Rocha Nettto - Guairinha

Ingressos: R$ 30,00. Descontos de 70% para alunos do Teatro Lala Schneider e 50% para o Cartões da Gazeta do Povo e Disk Ingressos