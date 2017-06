Santos vence, completa cinco jogos sem levar gol e assume a terceira posição

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Santos venceu o Vitória por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (21). Com o resultado, a equipe paulista foi aos 16 pontos e agora ocupa provisoriamente a 3ª posição no Campeonato Brasileiro. É a quinta partida consecutiva que a defesa do time não é vazada. Os dois gols da partida foram marcados por Copete, com duas assistência de Bruno Henrique. O colombiano tem agora cinco gols em três jogos contra o time baiano, sua maior vítima com a camisa do Santos. Jogando em casa, o Vitória ficou mais com a bola no primeiro tempo, tentando colocá-la na área do Santos. A primeira chance clara de gol, entretanto, foi dos paulistas. Aos 16min, Vitor Bueno deu belo passe para Copete, que saiu na cara do gol. O colombiano finalizou mal e o goleiro Fernando Miguel fez a defesa. Nove minutos depois, a melhor chance dos baianos na primeira etapa: após cruzamento da direita, o volante santista Alison furou e a bola sobrou para Kieza. O atacante finalizou e Vanderlei fez bela defesa, a queima-roupa. No rebote, o mesmo Alison carimbou o zagueiro santista Luvas Veríssimo e a bola quase entrou, no que seria um gol contra bizarro. Aos 33min, o gol. O Vitória saiu jogando errado, Bruno Henrique recuperou a bola e deu bom passe para Copete. De fora da área, o colombiano acertou um belo chute e abriu o placar para o Santos. No segundo tempo, o Vitória foi com tudo para frente e deu o contra-ataque ao Santos, tornando o jogo aberto. Aos 12min, Bruno Henrique puxou um deles pela direita, mas pecou no cruzamento. Em outro, Copete cruzou nas mãos do goleiro Fernando Miguel. O Santos não desperdiçou o terceiro. Aos 31min, Bruno Henrique correu muito e recuperou uma bola que já parecia sob domínio do zagueiro Fred. Ele invadiu a área e cruzou para Copete, que ajeitou e bateu para das números finais à partida. O Vitória ainda perdeu um pênalti, já aos 45min. Kieza chutou no travessão. O Santos volta a campo no próximo sábado (25), às 19h, contra o Sport, na Vila Belmiro. Já o Vitória visita o Atlético-PR no dia seguinte, às 16h. VITÓRIA Fernando Miguel; Leandro Salino (Neilton), Kanu, Fred e Geferson; Uillian Correia, William Farias, Patric e Gabriel Xavier; David (André Lima) e Kieza. Técnico: Alexandre Gallo SANTOS Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota; Renato, Alison (Léo Cittadini) e Vitor Bueno (Rafael Longuine); Copete (Arthur Gomes), Bruno Henrique e Kayke. Técnico: Levir Culpi Estádio: Barradão, em Salvador (BA) Juiz: Heber Roberto Lopes (SC) Cartões amarelos: Geferson e Neilton (Vitória); David Braz (Santos) Gols: Copete (Santos), aos 33min do primeiro tempo e aos 31minu do segundo tempo