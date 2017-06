Homem esfaqueia policial em aeroporto de Michigan, nos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Aeroporto Internacional Bishop, em Flint, no Estado americano de Michigan, foi esvaziado nesta quarta-feira (21) após um canadense esfaquear um policial no pescoço. O FBI (polícia federal dos EUA) investiga o ataque como ato de terrorismo. O tenente Jeff Neville foi atacado dentro do principal terminal do aeroporto, pouco antes das 10h (11h em Brasília). Neville foi levado ao hospital e passou por uma cirurgia. Seu estado de saúde era estável na tarde desta quarta-feira, segundo a porta-voz da polícia Lori Dougovito. As autoridades americanas acusaram o canadense Amor Ftouhi, 49, do Quebec, pelo ataque. Ele teria esfaqueado Neville com uma faca de grande porte e declarado "Allah Akbar", "Deus é grande" em árabe. A polícia de Montreal, no Canadá, realizou uma busca no apartamento de Ftouhi na região de Bilair St. in St-Michel, na cidade. A operação foi feita a pedido do FBI. Canais de TV canadenses mostraram a polícia detendo uma pessoa no prédio de Ftouhi. Nenhum passageiro foi ferido durante o ataque, segundo um comunicado publicado pelo aeroporto em uma rede social. O local foi esvaziado e a segurança em vários pontos estratégicos da cidade foi reforçada.