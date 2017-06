Ex-médico Roger Abdelmassih, 73, cumprirá pena em prisão domiciliar

MARIANA ZYLBERKAN SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-médico Roger Abdelmassih, 73, condenado a 181 anos de prisão por abusar sexualmente de pacientes em sua clínica de reprodução, conquistou o direito de cumprir prisão domiciliar. A decisão é da juíza Sueli Vaik, da 1ª Vara das Execuções Criminais de Taubaté, no interior de SP. O médico cumpria pena em presídio em Tremembé desde o fim de 2014. Há mais de um mês ele está internado no Hospital São Lucas, em Taubaté, para tratar de uma pneumonia. O médico foi internado diversas vezes desde que foi preso por causa de problemas no coração. A doença foi justificada por sua defesa para pedir, desde o ano passado, o indulto humanitário, dado a detentos que não têm condições de serem tratados dentro da cadeia. Uma das vítimas de Abdelmassih, Vanuzia Lopes Leite, disse estar muito triste com a decisão. "Estamos com medo, tememos pela nossa vida", disse Vanuza, que mora em Portugal. Ela lidera um grupo de mulheres que acusam o ex-médico de estupro e se mobilizam para evitar que ele seja solto. Ela chegou a mandar uma carta para a juíza fazendo um apelo para que o indulto humanitário não fosse concedido em nome das vítimas. "Nós vítimas estamos verdadeiramente doentes. Temos laudo médico de síndrome do pânico, que pode ser agravada por essa decisão", afirmou. Abdelmassih deve cumprir a prisão domiciliar em um apartamento de alto padrão de 272 metros quadrados no Jardim Paulistano, onde moram sua mulher, a procuradora Larissa Sacco Abdelmassih, e os dois filhos do casal. O apartamento é avaliado em mais de R$ 4 milhões. SAÚDE Desde que foi preso, foram constantes as idas de Abdelmassih e hospitais para tratar de problemas de saúde. A internação mais longa já durava pouco mais de um mês. Ele foi levado para o Hospital São Lucas, em Taubaté, para tratar de um pneumonia em 18 de maio e ainda não havia retornado ao presídio. A longa permanência fora das grades irritou alguns detentos, que viram nisso um indício de regalia. Alexandre Nardoni, condenado pela morte da filha, Isabela Nardoni, cumpre pena no mesmo presídio e ficou apenas dois dias internado no início deste ano após passar por uma cirurgia de apendicite no Hospital Regional de Taubaté. Para provar que Abdelmassih está com a saúde debilitada, e conseguir o indulto humanitário, a defesa de Abdelmassih solicitou uma série de exames. Um laudo foi realizado há cerca de dois meses pelo cardiologista Lamartine Cunha Ferraz a pedido da Justiça. O conteúdo não foi divulgado. O promotor Luiz Marcelo Negrini de Oliveira Mattos, responsável pelo caso, deu parecer contrário à concessão do indulto. Abdelmassih divide a cela com apenas um detento, um médico, que se tornou responsável por aferir sua pressão já que ele é hipertenso. Ele chegou a ser repreendido pela direção do presídio no ano passado por exigir atendimento médico privado dentro da cadeia. Por isso, o médico que cumpre pena no mesmo local foi autorizado pela Justiça a acompanhá-lo. Sua dieta também era controlada, já que tem problemas gástricos. O médico também chegou a pedir uma cadeira de rodas à administração do presídio alegando não ter mais condições de se locomover. Segundo pessoas que convivem com ele dentro do presídio, porém, o médico era constantemente visto caminhando e empurrando a própria cadeira. Ele vinha recebendo visitas semanais da mulher e do casal de gêmeos. A família se encontra em uma sala reservada no presídio. O CASO Abdelmassih ficou conhecido como "médico das estrelas" e chegou a ser considerado um dos principais especialistas em reprodução assistida do país, antes de ser acusado por dezenas de paciente por abuso sexual. O primeiro caso foi denunciado ao Ministério Público em abril de 2008, por uma ex-funcionária do ex-médico, como foi revelado pela Folha. Depois, dezenas de pacientes com idades entre 30 e 40 anos disseram ter sido molestadas quando estavam na clínica. As mulheres dizem ter sido surpreendidas por investidas do ex-médico quando estavam sozinhas –sem o marido e sem enfermeira presente (os casos teriam ocorrido durante a entrevista médica ou nos quartos particulares de recuperação). Três afirmam ter sido molestadas após sedação. Em 2010, o ex-médico foi condenado em primeira instância a 278 anos de prisão pela série de estupros de pacientes. A pena acabou reduzida para 181 anos em 2014 por conta da prescrição de alguns crimes. Abdelmassih ficou foragido por três anos antes de ser preso e chegou a liderar a lista de procurados da Secretaria da Segurança de Pública de São Paulo. Ele foi localizado em agosto de 2014, em Assunção, no Paraguai, de onde foi deportado. O Cremesp (conselho regional de medicina) iniciou um processo contra o médico em 2009, logo após as denúncias, e a cassação definitiva do registro profissional saiu em maio de 2011 CRONOLOGIA 2006 Ex-funcionária relata à Promotoria ter sido beijada à força por Abdelmassih Jan.2009 Folha revela que o médico era investigado pela polícia, e mais mulheres dizem ter sido vítimas Ago.2009 Abdelmassih é preso em sua clínica de reprodução, em área nobre de São Paulo Dez.2009 STF concede habeas corpus e manda soltá-lo por entender que o médico não oferecia risco Nov.2010 Ele é condenado a 278 anos de prisão por 48 estupros, mas decisão do STF o mantém livre Jan.2011 Justiça determina prisão de Abdelmassih após ele tentar renovar seu passaporte Jul.2014 São Paulo publica lista em que o médico aparece como um dos 10 mais procurados Ago.2014 Depois de mais de 3 anos e meio foragido, Abdelmassih é preso em Assunção, no Paraguai Out.2014 Justiça reduz sua condenação a 181 anos; ele não poderá ser solto antes de cumprir 30 anos. Jul.2016 Ministério Público apresenta denúncia contra Abdelmassih sob nova acusação de atentado violento ao pudor. Outros 36 casos com prazo de prescrição vencido são arquivados.