Apostador da Mega-Sena fatura prêmio de R$ 26 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um apostador acertou as seis dezenas do concurso 1.941 da Mega-Sena e ganhou R$ 26.572.503,56. Os números sorteados nesta quarta-feira (21), em Campina Grande (PB), foram: 01, 09, 24, 38, 48 e 49. O prêmio estimado para o próximo concurso é de R$ 3.000.000,00. Confira o rateio: Sena - 6 números acertados - 1 aposta ganhadora, R$ 26.572.503,56 Quina - 5 números acertados - 63 apostas ganhadoras, R$ 38.426,22 Quadra - 4 números acertados - 4313 apostas ganhadoras, R$ 801,84

LOTOFÁCIL

Um apostador acertou as 15 dezenas do concurso 1.527 da Lotofácil e ganhou R$ 1.945.969,06. Os números sorteados nesta quarta-feira (21), em São Paulo (SP), foram: 01, 02, 03, 05, 06, 07, 09, 10, 14, 15, 20, 21, 22, 24 e 25. O prêmio estimado do próximo concurso é de R$ 1.700.000,00. Confira o rateio 15 acertos - 1 aposta ganhadora, R$ 1.945.969,06 14 acertos - 293 apostas ganhadoras, R$ 2.043,55 13 acertos - 10671 apostas ganhadoras, R$ 20,00 12 acertos - 154254 apostas ganhadoras, R$ 8,00 11 acertos - 852408 apostas ganhadoras, R$ 4,00

FEDERAL

O concurso 05190 da Federal ocorreu nesta quarta-feira (21) em Campina Grande (PB). Confira os bilhetes sorteados e o rateio: 1º bilhete - 19924 - 350.000,00 2º bilhete - 55180 - 18.000,00 3º bilhete - 13066 - 15.000,00 4º bilhete - 34065 - 12.000,00 5º bilhete - 05658 - 10.888,00