Maduro troca ministros para que aliados disputem eleição legislativa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou nesta quarta-feira (21) a mudança de ao menos três ministros, em uma estratégia para que eles possam concorrer a vagas nas eleições legislativas de 30 de julho. A principal mudança ocorre no Ministério de Relações Exteriores: sai Delcy Rodriguez e entra o vice-chanceler e embaixador venezuelano na OEA (Organização dos Estados Americanos), Samuel Moncada. Maduro chamou Rodriguez de "tigresa" por sua defesa feroz do governo socialista. "Ela realmente merece o reconhecimento de todo o país porque ela defendeu a soberania, paz e independência venezuelana como uma tigresa", disse Maduro, sobre Rodriguez, que está no cargo desde o fim de 2014. "Parabéns, camarada! Trabalho bem feito", afirmou o presidente, em anúncio na televisão. O presidente disse ainda que Mocada assume o cargo para "manter o combate da verdade de nossa pátria e do mundo". Rodriguez vai concorrer agora a uma vaga na Assembleia Nacional Constituinte, em uma eleição convocada por Maduro para 30 de julho. Na Venezuela, os parlamentares não podem exercer outros cargos públicos. O líder chavista anunciou ainda a saída da ministra do Despacho Presidencial, Carmen Meléndez, cujo cargo será assumido pelo major general Carlos Osorio. Já o Ministério do Trabalho passará de Francisco Torrealba para Néstor Ovalles. A oposição venezuelana está boicotando a eleição sob o argumento de que o voto foi manipulado para favorecer Maduro e manter o Partido Socialista no poder, apesar de sua impopularidade. O presidente, por sua vez, argumenta que a nova assembleia, um órgão com poderes para reescrever a Constituição e sobrepor qualquer outra instituição, é necessária para trazer paz ao país após quase três meses de protestos antigoverno violentos, que deixaram 75 mortos.