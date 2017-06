Botafogo vence Vasco com dois de Roger e finda jejum de 11 jogos

BERNARDO GENTILE E BRUNO BRAZ RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo não tomou conhecimento do Vasco nesta quarta-feira e venceu o rival por 3 a 1 no Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro. O destaque da partida foi Roger, que marcou duas vezes. Victor Luis completou o placar para o time alvinegro, enquanto Caio Monteiro descontou. O triunfo acabou com uma invencibilidade de 11 jogos da equipe cruzmaltina no confronto. Com a vitória, o Botafogo chega aos 15 pontos e pula para a quinta colocação, mantendo-se na zona de classificação para a Libertadores -os seis primeiros se garantem no torneio continental. O Vasco, por outro lado, se mantém com 12 pontos e cai para a 9ª posição. Na próxima rodada, o Botafogo tem boa chance para se aproximar ainda mais da ponta, pois enfrenta o lanterna Avaí no estádio da Ressacada, em Florianópolis, na segunda-feira. O Vasco tentará a reação contra o Atlético-GO, penúltimo colocado, no domingo, em São Januário. Jogando em casa, o Botafogo foi para a pressão nos minutos iniciais. E a tática deu certo. Em grande jogada de Bruno Silva, que vive grande momento na temporada, cruzou na medida para Roger desviar de cabeça e abrir o placar aos 4min. Após o gol, o Botafogo ainda manteve o ritmo forte por poucos minutos. Depois, o que se viu foi um domínio total do Vasco, que não criava chances de gol. Acostumado a jogar no contra-ataque, o Botafogo ampliou no último lance do primeiro tempo. Victor Luis bateu falta com violência de fora da área e fez o segundo. O Vasco voltou para o segundo tempo buscando uma reação, mas a verdade é que pouco conseguia criar. O Botafogo, por outro lado, era muito perigoso nos contra-ataques. Em um deles, aos 15min, Roger aproveitou sobra de bola e encheu o pé para fazer seu segundo no jogo e definiu a vitória. Quando a derrota já estava definida, o Vasco ainda descontou. O lance foi um tanto quanto polêmico. Luis Fabiano ganhou dividida com Igor Rabello e rolou para Caio Monteiro estufar as redes. Os botafoguenses reclamaram muito de falta do atacante do cruzmaltino. BOTAFOGO Gatito; Arnaldo, Joel Carli, Igor Rabello, Victor Luis; Rodrigo Lindoso (Montillo), Matheus Fernandes (Dudu Cearense), Bruno Silva (Guilherme), João Paulo; Rodrigo Pimpão, Roger. T.: Jair Ventura VASCO Martin Silva; Gilberto, Paulão, Breno, Henrique (Madson); Jean, Douglas, Matheus Vital (Caio Monteiro), Nenê, Yago Pikachu (Paulo Vitor); Luis Fabiano. T.: Milton Mendes Estádio: Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro (RJ) Juiz: Leandro Pedro Vuaden (RS) Gols: Roger (Botafogo), aos 4min, e Victor Luis (Botafogo), aos 49min do primeiro tempo; Roger (Botafogo), aos 15min, Caio Monteiro (Vasco), aos 38min do segundo tempo Cartões amarelo: Victor Luís, João Paulo e Joel Carli (Botafogo)