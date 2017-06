Borja marca, Palmeiras bate Atlético-GO e vence segunda partida seguida

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palmeiras venceu o Atlético-GO por 1 a 0 nesta quarta-feira (21) e conseguiu pela primeira vez uma sequência de vitórias no Brasileiro. Com os triunfos sobre Bahia e Atlético-GO, a equipe conseguiu se afastar da parte de baixo da tabela e agora ocupa a sétima colocação, com 13 pontos. O Atlético-GO continua na vice-lanterna, na 19ª posição. Além dos três pontos, os palmeirenses comemoram o gol anotado pelo centroavante colombiano Miguel Borja. Contratado pelo Palmeiras por R$ 33 milhões, ele vinha repetindo atuações ruins e amargava a reserva de Willian. Com a suspensão do titular por acúmulo de cartões amarelos, Borja recebeu nova oportunidade de Cuca. O centroavante voltou a apresentar os mesmos defeitos de atuações anteriores: dificuldade nas movimentações fora da área, erros de passes e falhas na marcação. Por outro lado, mostrou disposição, correu bastante e fez gol de oportunismo. Aos 45min do primeiro tempo, Guerra passou para Róger Guedes, que cruzou a bola na pequena área. O zagueiro desviou parcialmente e Borja finalizou com força para marcar o único gol da partida. Os melhores em campo foram o venezuelano Guerra e Róger Guedes. Ambos criaram diversas oportunidades que foram desperdiçadas pelos companheiros. Aos 16min do segundo tempo, Guerra deu belo passe para Borja, que de frente para o gol chutou em cima do goleiro. Aos 35min, Guedes disparou em velocidade pela lateral direita e cruzou para Dudu. Voltando de lesão, o meia-atacante estava praticamente em baixo da risca do gol e chutou por cima da meta. Ainda que tenha vencido, o Palmeiras teve dificuldades e não foi muito superior ao adversário, que teve chances de empatar o jogo. Espaços na defesa, erros de passes e falhas de marcação foram os principais flancos atacados pelo Atlético-GO. Aos 36min do segundo tempo, após erro em domínio de bola de Mina, Junior Viçosa apareceu sozinho de frente para Fernando Prass e bateu rasteiro, no canto. O goleiro se esticou todo e fez defesa impressionante para evitar o gol que provavelmente deixaria a partida empatada até o final. Na próxima rodada, o Palmeiras enfrenta a Ponte Preta, algoz da semifinal do Paulista. O jogo será no domingo (25), às 16h, em Campinas. PALMEIRAS Fernando Prass; Mayke, Yerry Mina, Edu Dracena e Egídio; Jean, Tchê Tchê (Luan) e Alejandro Guerra; Róger Guedes, Miguel Borja (Raphael Veiga) e Keno (Dudu). Técnico: Cuca ATLÉTICO-GO Felipe; André Castro, Roger Carvalho, Eduardo Gabriel e Bruno Pacheco; Marcão, Silva, Breno Lopes, Andrigo (Diego Rosa) e Luiz Fernando; Everaldo (Junior Viçosa). Técnico: Doriva Estádio: Allianz Parque, em São Paulo (SP) Juiz: Antonio Dib Moraes de Sousa (PI) Cartões amarelos: Mina e Guerra (PAL); Silva, André Castro (AGO) Gol: Borja (PAL), aos 45min do primeiro tempo