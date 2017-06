Time do Amazonas elimina o Flamengo e está nas semifinais do Brasileiro feminino

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Iranduba, time amazonense sensação do Campeonato Brasileiro feminino, empatou na noite desta quarta-feira (21) com o Flamengo por 1 a 1 e está classificado para as semifinais do Campeonato Brasileiro feminino. A partida, na Arena Amazônia, foi assistida por 16.107 pessoas, número muito maior do que o que os times locais masculinos levam aos estádios do Estado. O primeiro jogo, no Rio, foi 2 a 2 e as amazonenses passaram de fase porque fizeram mais gols fora de casa. O Iranduba enfrentará o Santos na semifinal. A equipe paulista se classificou depois de empatar em 0 a 0 com o Audax nesta quarta, na Vila Belmiro. O Santos tinha vencido o primeiro jogo, em Osasco, por 3 a 0. Na outra partida, O Rio Preto, eliminou o Kindermann após empate em 1 a 1 (venceu o primeiro, fora de casa, por 1 a 0) e agora aguarda Ferroviária ou Corinthians, que se enfrentam nesta quinta (22). A primeira partida, no interior, foi 2 a 1 para a equipe paulistana.