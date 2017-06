Obra do terminal Santa Cândida será retomada

Reformulação do terminal do Santa Cândida fazia parte do pacote para a Copa do Mundo de 2014 (foto: Franklin de Freitas)

No lançamento da linha de ônibus Roça Grande/Santa Cândida, ontem, o prefeito Rafael Greca anunciou a licitação para conclusão das obras do Terminal Santa Cândida, em Curitiba. A reforma do terminal foi entregue pela gestão passada com obras pendentes. A Prefeitura de Curitiba finalizou o projeto e a Caixa Econômica Federal aprovou o orçamento de quase R$ 3,3 milhões para investimento. A Secretaria Municipal de Obras já está preparando o edital para a licitação das obras. “Vamos terminar o que os outros deixaram incompleto”, disse Greca.

Nesta etapa, será concluído o túnel de ligação entre as plataformas, os banheiros, a plataforma metálica de desembarque, o elevador no subsolo para acessibilidade e a instalação de três subestações de energia elétrica. As obras do Terminal do Santa Cândida faziam parte do pacote previsto para a Copa do Mundo de 2014. Os trabalhos até começaram, mas tiveram parte do projeto interrompido por falta de recursos.

Nova linha — Ontem, começou a funcionar a nova linha Terminal Roça Grande/Terminal Santa Cândida, beneficiando cerca de três mil passageiros que circulam entre Curitiba e Colombo.

Esta é a quarta integração do transporte com a Região Metropolitana desde fevereiro e a segunda com o município de Colombo. A reintegração do transporte foi um compromisso assumido pelo prefeito Rafael Greca na campanha eleitoral.