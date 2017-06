Campina apresenta Grupo Especial

O prefeito de Campina Grande do Sul, Bihl Zanetti, apresentou, na segunda-feira, o Grupo de Operações Táticas Especiais (Gote). Formado por agentes da Guarda Civil Municipal, ele atuará no município com foco em ações e operações de choque.

Bihl também anunciou uma série de investimentos que darão melhores condições de trabalho ao efetivo, como a aquisição de dois veículos SUV zero quilômetro e de 30 pistolas novas, a instalação de GPS nas viaturas e a construção de uma nova sede. O prefeito também confirmou a implantação de uma central de monitoramento com câmeras. O número de telefone 153, que pode ser usado gratuitamente pela população para denúncias e informações, é mais uma novidade.

A apresentação do Gote, realizada na Câmara Municipal, também foi marcada pela entrega dos novos fardamentos aos guardas municipais e dos certificados aos agentes que concluíram o Curso de Operações Táticas Especiais. O Grupo de Operações Táticas possui uniforme, armamento e viatura própria. Durante a solenidade, também foram entregues os certificados aos agentes.