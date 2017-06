Mostra de Dança começa amanhã

A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer realiza a 11ª edição da Mostra de Dança de Pinhais. Neste ano, foram inscritas mais de 150 coreografias de 73 grupos, das quais foram selecionadas 129 para apresentação. Amanhã e no sábado acontecerão as apresentações, tendo como local o Ginásio Poliesportivo Tancredo de Almeida Neves.

Segundo a organização, a mostra busca proporcionar uma visão atual da produção na área e também prestigiar e valorizar o trabalho desenvolvido pelos que se dedicam à dança. Além disso, é um espaço para desenvolver integração e intercâmbio cultural entre os participantes dos mais diferentes estilos.

O evento contará com representantes de Pinhais, Campo Largo, Colombo, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Mandirituba, Piraquara, Ponta Grossa, Quatro Barras, Quitandinha, São José dos Pinhais e Itajaí, em Santa Catarina. A mostra mobilizará 884 bailarinos.

A abertura da Mostra de Dança será às 19h30, no Ginásio Poliesportivo Tancredo de Almeida Neves, local também das apresentações de sábado.