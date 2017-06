Fluminense volta a vencer após jejum de quatro partidas

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense venceu o Avaí por 3 a 0 nesta quarta-feira (21) em um jogo bem disputado na Ressacada, em Florianópolis. A equipe carioca reencontrou a vitória após empates contra Atlético-PR e Flamengo, e derrotas para Grêmio e Palmeiras. Os primeiros 45 minutos de jogo na Ressacada foram disputados em uma velocidade alucinante, com as duas equipes se alternando no ataque. O Fluminense tinha leve superioridade, mas contou com uma ajuda definitiva do goleiro adversário para abrir o placar. Ao tentar driblar Dourado, Kozlinski perdeu a bola, levou um corte do atacante e viu o rival abrir a contagem. O jogo ficou ainda mais elétrico. Aos 33min, Scarpa bateu escanteio, e Maicon marcou contra para o Fluminense. As equipes ainda tentaram uma ou outra investida, mas os cariocas levaram a vantagem de 2 a 0 para o vestiário. Em desvantagem, o Avaí deu espaços para o Fluminense partir para o contra-ataque na segunda etapa. Atuando de forma cautelosa e inteligente, os cariocas atraíram o adversário e saíram sem riscos. Apesar das brechas generosas, o terceiro gol veio após uma bomba de Mascarenhas, que encobriu o goleiro do Avaí. A partir daí, restou aos catarinenses tentarem minimizar o prejuízo, mas o esforço não foi recompensado. O Fluminense, por sua vez, fez a bola correr e administrou a vitória. Com o resultado pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe das Laranjeiras sobe provisoriamente para a sexta colocação, somando 14 pontos. O Avaí se mantém com cinco pontos e amarga a lanterna da competição. No próximo domingo (25), o Fluminense visita o São Paulo no Morumbi. Já o Avaí vai até o Rio de Janeiro, local da partida de segunda-feira (26), contra o Botafogo. AVAÍ Mauricio Kozlinski, Maicon (Leandro Silva), Betão, Gustavo e Capa; Luan, Judson (Pedro Castro), Marquinhos (Willians) e Juan; Romulo e Joel. Técnico: Claudinei Oliveira FLUMINENSE Júlio César; Lucas, Reginaldo, Henrique e Mascarenhas (Léo); Orejuela, Mateus Norton e Gustavo Scarpa; Calazans (Lucas Fernandes), Richarlison e Henrique Dourado (Marquinho). Técnico: Abel Braga Estádio: Ressacada, em Florianópolis (SC) Juiz: Marielson Alves Silva (BA) Cartões amarelos: Mateus Norton (FLU), Judson (AVA) Gols: Henrique Dourado (FLU), aos 28min, e Maicon (contra, FLU), aos 33min do primeiro tempo; Mascarenhas (FLU), aos 13min do segundo tempo