Zaga segue sina de falhas, e São Paulo perde do Atlético-PR em Curitiba

LUIZ COSENZO, ENVIADO ESPECIAL CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - A torcida do São Paulo precisará esperar a chegada do zagueiro equatoriano Robert Arboleda, 25, para ver se as falhas do sistema defensivo serão corrigidas. Nesta quarta-feira (21), o setor falhou mais uma vez na derrota para o Atlético-PR por 1 a 0, na Arena da Baixada, pelo Brasileiro. O erro crucial aconteceu logo no início da partida. Após uma cobrança de escanteio, o jovem Éder Militão não acompanhou o rival Wanderson, que teve duas oportunidades para concluir antes de abrir o placar. O setor já havia falhado nas derrotas para o Cruzeiro, Ponte Preta, Corinthians e Atlético-MG, no último domingo (18), quando Lucão afastou a bola nos pés de Rafael Moura, que marcou o gol da vitória. Assim como aconteceu diante dos mineiros, o São Paulo teve chances de conquistar um resultado positivo nesta quarta contra o Atlético-PR, que ainda não havia vencido em seu estádio na competição. Após o gol tomado, a equipe equilibrou o jogo, rondou a área adversária e até criou chances, apesar de não ter exigido o goleiro Weverton. Além de Arboleda, do Universidad Católica (EQU), o clube do Morumbi contratou o meio-campista Petros, ex-Corinthians e que estava no Betis (ESP), e o meia-atacante argentino Jonatan Gómez, do Santa Fe (COL), que brigará pela posição com Cueva. O peruano apresentou um melhor futebol contra os atleticanos, mas ainda aquém do que se espera. Dos três, apenas Gómez foi anunciado nesta quarta. Os outros dois serão confirmados nos próximos dias. Com a derrota, o São Paulo fica na 15ª colocação, com dez pontos —um a mais que o Sport, que abre a zona da degola. A campanha é a pior do time no Brasileiro de pontos corridos desde 2013, quando o clube somou nove pontos após nove jogos e estava na 17ª posição. ATLÉTICO-PR Weverton; Jonathan, Wanderson, Thiago Heleno e Sidcley; Otávio, Rossetto (Deivid), Lucho González (Carlos Alberto), Nikão e Douglas Coutinho; Grafite (Pablo). Técnico: Eduardo Baptista SÃO PAULO Renan Ribeiro; Militão (Wellington Nem), Lugano e Rodrigo Caio; Thiago Mendes, Jucilei, Cícero (Denilson) e Júnior Tavares; Marcinho, Lucas Pratto e Cueva (Brenner). Técnico: Rogério Ceni Estádio: Arena da Baixada, em Curitiba (PR) Juiz: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ) Cartões amarelos: Jonathan e Pablo (Atlético-PR); Lugano, Lucas Pratto e Wellington Nem (São Paulo) Gol: Wanderson (Atlético-PR), aos 3min do primeiro tempo