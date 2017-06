Apps de temperatura não se entendem e mostram até 4° C de diferença

SÓ PODE SER PUBLICADO NA ÍNTEGRA E COM ASSINATURA IVAN FINOTTI SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Além do desaquecimento geral, o paulistano tem outro desafio no inverno que começa nesta quarta (21): lidar com as diferentes temperaturas exibidas pelos aplicativos de tempo em seu celular. À primeira vista, o problema espanta, pois, se estamos acostumados a duvidar da previsão do tempo para os próximos dias, basta um termômetro para dizer qual é a temperatura que está fazendo neste exato instante. Acontece que o seu celular não tem um termômetro. Assim, cada empresa recorre ao seu próprio método de coleta de dados, programa de localização e cálculos matemáticos para chegar a uma temperatura aproximada de onde cada um de nós estamos. A Apple não divulga quais são os aplicativos mais baixados no Brasil (a Google não respondeu), mas deu a dica de quais têm mais destaque em sua loja: The Weather Channel, AccuWheather e Yahoo Tempo! Além de terem aplicativos próprios, os dados da The Weather Channel são usados pelo aplicativo de tempo padrão de todos os iPhones, assim como todos os celulares Android já vêm com o AccuWeather acoplados. O resultado diverge claramente. Na madrugada de segunda (19), podia-se sentir vários graus de frio, dependendo do seu aplicativo: 14°C (Yahoo), 16°C (Weather Channel) ou 18°C (AccuWeather). Abaixo, detalhes de como cada um funciona. IPHONE A julgar pelos dados passados à reportagem, o aplicativo da Weather Channel (que abastece automaticamente os iPhones) tem boas chances de acertar a temperatura real no local em que você está. A matriz norte-americana enviou um mapa com milhares de temperaturas do mundo inteiro em tempo real (www.wunderground.com/wundermap). Aproximando a cidade de São Paulo, vemos cerca de 40 pontos de medição, mais dez na Grande São Paulo. "Recebemos informações de 800 fontes diferentes. A maior delas é a World Meteorological Organization. Muitas são estações de tempo privadas no Brasil", disse Andria Stark, gerente de comunicação da empresa. Se o seu celular estiver com a localização habilitada, você passará a receber dados de uma estação ou de outra, conforme se movimenta por São Paulo. ANDROID No caso da AccuWeather (padrão de qualquer celular Android), o procedimento envolve a medição feita em aeroportos. "Temos dados dos aeroportos de Congonhas, Guarulhos e Campo de Marte. Como as pessoas não moram nos aeroportos, as informações mostradas na tela são inferências baseadas na proximidade a esses locais. Mas há mais do que apenas esses dados, há muita matemática envolvida", disse o meteorologista James Andrews, da AccuWeather. O chefe dos meteorologistas da AccuWeather, Dan DePodwin, dá mais detalhes: "Além dos aeroportos usamos dados de alguns pontos de observações fornecidos pelo governo e algumas companhias privadas, permitindo mostrar uma temperatura mais representativa da sua cidade. Isso significa que a temperatura pode mudar dentro de São Paulo e, caso o dono do celular autorize o aplicativo a usar o serviço de localização, ele receberá a temperatura mais correta". Por fim, a Yahoo! não deu detalhes específicos sobre como atua na cidade de São Paulo. Informou que utiliza os serviços da Global Weather Corporation. A empresa possui um sistema de inteligência artificial que aprende a melhorar as previsões com o passar do tempo. Como base, utiliza os padrões de modelos meteorológicos e históricos de dados. Há pequenos ajustes humanos, informam. Não deixa de ser um alívio. TEMPO No primeiro dia de inverno, o sol voltou a aparecer na capital paulista, mas não o suficiente para afastar a sensação de frio. A temperatura média chegou a 19,3°C e a mínima ficou na casa dos 14°C. Algumas regiões, porém, registraram índices ainda menores, como Vila Prudente (12,8°C), Capela do Socorro (12,9°C) e Jabaquara (13°C). Nos próximos dias, o sol deve aparecer com mais frequência e as temperaturas sobem um pouco mais. O frio continua, principalmente, à noite e no início da manhã. Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da prefeitura, os termômetros devem marcar entre 14°C e 22°C na quinta (22) e entre 12°C e 23°C na sexta (23).