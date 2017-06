Bancários de Curitiba aprovam adesão à greve geral do dia 30

(foto: Júlio Covello/Sindicato dos bancários)

Em assembleia realizada na noite de terça-feira (20), no Espaço Cultural, trabalhadores bancários e financiários de Curitiba e região aprovaram, por maioria, adesão à Greve Geral do dia 30 de junho.

Convocada pelas centrais sindicais, a Greve Geral tem pauta unitária: dar visibilidade à insatisfação da população brasileira aos retrocessos promovidos pelo governo ilegítimo de Michel Temer, que governa por medidas provisórias e propostas de emendas à constituição que são aprovadas pelo Congresso Nacional (Câmara e Senado) num tratoraço, sem o devido debate com as partes afetadas da sociedade.

Os trabalhadores de diversas categorias vão paralisar as atividades em todas as partes do país em protesto contra as reformas da previdência e trabalhista. A mobilização é contra as reformas que retiram direitos históricos dos trabalhadores e engloba as bandeiras das Eleições Diretas Já e do Fora Temer.

"As categorias já estão na greve e neste momento é muito importante que cada trabalhador bancário, que cada trabalhador financiário faça sua parte na construção da paralisação. Não podemos esquecer que é com esse um dia de trabalho que vale por uma vida toda de direitos conquistados, que neste momento estão ameaçados. A participação de todos nesta greve geral é fundamental", convoca Elias Jordão, presidente do Sindicato.