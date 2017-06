Ex-Spice Girl Mel C faz show único em São Paulo

SIDNEY GONÇALVES DO CARMO E DIEGO BARGAS SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ex-Spice Girl Melanie C, a eterna Sporty da Spice Girls, realizou nesta quarta-feira (21) um pocket show para convidados em São Paulo. Mel C cantou alguns singles de seu novo álbum "Version of Me" e lembrou hits antigos de sua carreira solo, que começou em 1999. As músicas do novo álbum revelam o lado mais autoral de Mel C mesclando composições românticas a batidas eletrônicas e contemporâneas, com letras que versam sobre empoderamento feminino. Este é o sétimo CD de Mel C, gravado entre Londres e Los Angeles. Fã de Sia, Mel C homenageou a cantora cantando um de seus maiores sucessos "Cheap Thrills" levando o público ao delírio. Mostrando todo seu swing, Mel C também também cantou "Shape of You", de Ed Sheeran. "Há fãs das Spice Girls?", brincou Mel C antes de relembrar o sucesso "Say You'll Be There", segundo single das Spice Girls, lançado em 1996. O conjunto Spice Girls era formado por Emma Bunton, Geri Halliwell, Melanie B, Melanie C e Victoria Beckham. Durante o show, a cantora mostrou a bandeira do Chile e brincou: "essa é a bandeira de vocês?". Logo em seguida, Mel C abriu a bandeira brasileira e disse estar muito contente por estar no Brasil e que tinha uma coleção de bandeiras. A cantora inglesa deixou seu traje esportivo de lado e arrasou em um vestido de oncinha, com um look californiano. Depois de meia hora, ela terminou o show enrolada na bandeira brasileira. Mel C, que veio ao Brasil a convite da YO! Entretenimento, ficará até final desta semana em São Paulo para falar sobre seu novo álbum, que será lançado no dia 23 de junho. Depois, ela embarca para o Rio de Janeiro onde deve fazer mais apresentação apenas para convidados. A cantora não fará shows abertos ao público por enquanto. A vinda ao Brasil é focada em programas de TV -ela já gravou com o Fantástico- encontro com fãs e imprensa. Uma turnê depende do sucesso da vinda ao país.