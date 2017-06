(foto: Rede News 24 Horas)

Uma colisão traseira entre dois camihões complica o trânsito na faixa direita no km 110,8 da BR-116, no Tatuquara, no Contorno Leste na manhã desta quinta-feira (22). Um dos caminhões está sobre a mureta, interditando a faixa.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), não há feridos, mas o trânsito está na complicado.