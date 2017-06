Sem vencer há quatro jogos, Rogério Ceni vê evolução no São Paulo

LUIZ COSENZO, ENVIADO ESPECIAL CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Sem vencer há quatro jogos, sendo três derrotas e um empate, o técnico do São Paulo, Rogério Ceni, afirmou que vê uma evolução e, em breve, a equipe reencontrará o caminho das vitórias. "Vejo o time em fase de crescimento. O time está produzindo, crescendo. Se jogar da maneira como jogou hoje [nesta quarta-feira], a tendência é que a equipe encontre as vitórias em breve. Vamos subir na tabela de classificação muito em breve", disse o treinador são-paulino após a derrota para o Atlético-PR por 1 a 0, na Arena da Baixada. "Jogar bem me deixa satisfeito. Eu fiquei contente mesmo com que o time produziu. Mas não estou feliz com três derrotas e um empate. Perdemos esses jogos por conta de detalhes pequenos. Temos que diminuir o número de erros", acrescentou. O último triunfo do São Paulo foi no dia 8 de junho, quando ganhou do Vitória por 2 a 0. Desde então, perdeu para Corinthians, Atlético-MG e empatou com o Sport, além do revés diante do Atlético-PR. Com a derrota para os paranaenses, o São Paulo está na 15ª colocação, com dez pontos -um a mais do que o Sport, que abre a zona da degola. A campanha é a pior do time no Brasileiro de pontos corridos desde 2013, quando o clube somou nove pontos após nove jogos e estava na 17ª posição. O time tricolor também continua com retrospecto negativo na Arena da Baixada. Agora em 17 jogos, são cinco empates e 12 derrotas.