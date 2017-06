Festival de Inverno da UFPR abre período de inscrições

O período de inscrições para as oficinas do Festival de Inverno da UFPR de 2017 vão de 19 de Junho até o dia 02 de Julho. Ao todo são 14 oficinas divididas em três categorias Aprimoramento, Adulto e Arte-Educação, e acontecem nas cidades de Antonina, Matinhos e Paranaguá. Para se inscriver é preciso preencher um formulário online seguindo as orientações neste endereço eletrônico. Outras informações podem ser obtidas no site do festival.

Os participantes das oficinas podem optar por se hospedar no alojamento fornecido pelo festival.

Oficinas

Paranaguá

Patrimônio Cultural – Workshop em Educação Patrimonial e os Pontos de Memória de Paranaguá

Matinhos

Artes Cênicas – Escolarização dos Corpos: Vivência e Reflexão

Artes Cênicas – Inquietude e Caretice: Vias de Acesso para uma não Conformação Corporal

Dança – Recursos Técnicos da Iluminação Cênica

Dança – O que pode o corpo? A dança como potência de vida

Antonina

Performance (aprimoramento) – Workshop de Arte Rebelde

Teatro – Revista Teatral (Cabaré-Brazil) – Esquetes, Improvisação e Cenas Político-Cômicas

Dança – Soltinho e Sertanejo: Uma Simbiose entre a Música e as Danças a Dois

Artes Visuais – EtnoFOTOcaiçara

Artes Visuais – Oficina de Arte de Almofadas Divertidas e Históricas

Arte-educação – Contação de História a partir dos Princípios do Teatro de Animação

Música/dança – Ìlù, Orin, Ijó Meios de Ensino Aprendizagem e Partilha de Informação no Candomblé

Artes-visuais – Expedição ao Planeta Antonina

Outros – Cardboard na Economia Criativa

As inscrições das oficinas infantis serão realizadas somente em Antonina e algumas oficinas e atividades paralelas são destinadas a grupos específicos da comunidade local, como as categorias de Educação Especial, Maturidade e as relacionadas à associação ADEMADAN e aquelas voltadas à Orquestra Filarmônica Antoninense.

Serviço

Inscrições nas oficinas do Festival de Inverno da UFPR 2017

Período de inscrições: 19 de junho a 02 de julho

Formulário de Inscrições: link http://www.proec.ufpr.br/festival2017/links/inscricoes.html