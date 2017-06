Líder diz ter esperança de que Reino Unido não deixe UE e cita 'Imagine'

DIOGO BERCITO MADRI, ESPANHA (FOLHAPRESS) - O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, citou uma canção de John Lennon nesta quinta-feira (22), em uma cúpula em Bruxelas, ao afirmar que tem esperanças de que o Reino Unido não deixe a União Europeia. Ele disse ter sido questionado sobre a possibilidade de reverter o "brexit", o nome dado à saída britânica. "A União Europeia foi construída por sonhos que pareciam impossíveis de serem realizados. Vocês podem dizer que eu sou um sonhador, mas não sou o único", Tusk disse, com o conhecido trecho de "Imagine" ("you may saaay I'm a dreamer, but I'm not the only one"). Essa declaração, recebida por risos, antecedeu em algumas horas seu encontro com a primeira-ministra britânica, Theresa May, em que eles discutiriam o "brexit". Tusk preside nestes dois dias uma cúpula da União Europeia em Bruxelas, em que os líderes desse bloco vão discutir temas como a saída britânica e a defesa. As reuniões ocorrem em meio a uma reforçada segurança, dias depois de as autoridades belgas terem frustrado uma tentativa de atentado na cidade. Um homem foi morto ao detonar uma bomba, sem deixar vítimas. As negociações para o "brexit" começaram oficialmente nesta semana. A saída britânica foi aprovada em um plebiscito um ano atrás, em 23 de junho de 2016. A primeira-ministra May chega à cúpula, no entanto, enfraquecida. Ela antecipou as eleições gerais para o início deste mês, com o plano de ampliar sua maioria parlamentar, mas acabou perdendo assentos. O Partido Conservador tem 318 cadeiras numa Casa de 650. May tinha 330 antes do pleito. Não há consenso sobre a possibilidade ou não de reverter o "brexit". A União Europeia já deu sinais de que estaria disposta a discutir esse cenário, mas o governo britânico não demonstra interesse. O acordo final, depois de dois anos de negociações, precisa ser aprovado pelo Parlamento britânico. POPULISMO O encontro em Bruxelas será marcado por algum tipo de esperança, como mostra a citação de John Lennon. Em uma nota enviada a líderes europeus antes da cúpula, Tusk celebrou as vitórias do bloco diante de repetidas ameaças do populismo. Em especial, Emmanuel Macron barrou a ultranacionalista Marine Le Pen nas presidenciais de 7 de maio. "Vamos nos reunir em um contexto político diferente daquele de alguns meses atrás, quando as forças anti-europeias estavam em alta", disse Tusk. Tusk afirmou que a União Europeia voltou a ser vista como uma solução, em vez de um problema. As insatisfações em relação ao bloco, visto como benéfico apenas a parte da população, alimentam movimentos como a Frente Nacional de Le Pen.