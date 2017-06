Príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth 2ª, deixa hospital

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O príncipe Philip, 96, marido da rainha Elizabeth 2ª, deixou nesta quinta-feira (22) o hospital em Londres. Philip havia sido hospitalizado na terça-feira (20) como "medida de precaução" para tratar-se de uma infecção. De acordo com um porta-voz do Palácio de Buckingham, ele passa bem. Philip, o duque de Edimburgo anunciou em maio sua aposentadoria dos eventos públicos, após sete décadas de serviço à Coroa. Apesar disso, o ex-oficial da Marinha Real assistiu no sábado (17) ao desfile militar por ocasião do aniversário da rainha. A notícia de sua hospitalização foi divulgada nesta quarta (21) antes de a rainha pronunciar o tradicional discurso no Parlamento, que inaugura o ano legislativo. Normalmente, Philip acompanha a rainha durante a leitura do discurso preparado pelo governo, que apresenta as principais políticas para o ano. Desta vez, o herdeiro da coroa, o príncipe Charles, acompanhou a mãe. O duque de Edimburgo, que ostenta o recorde de longevidade entre os príncipes consortes britânicos, casou-se com Elizabeth 2ª em 20 de novembro de 1947, cinco anos antes que a rainha assumisse o trono. Atualmente segue vinculado a 780 fundações como patrono, presidente ou membro.