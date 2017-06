Curitiba ganha bar especializado em jogos eletrônicos

(foto: Divulgação)

Fazia tempo que não aparecia algo realmente original na noite curitibana! Veja esta novidade: o empresário Thiago “Pents” Penteado acaba de transformar o prazer em jogar videogames num negócio promissor. O que começou com videogame na infância, passando por jogos de estratégia e RPG e depois jogos analógicos, ou melhor, Boardgames, acaba de se tornar um negócio. Curitiba receberá a única casa de experiência completa em E-Sports do Brasil. Será um mix de arena e hamburgueria temática, com a mais alta tecnologia. A Cooldown E-Sports n’ Burgers abre ao público no dia 29 de junho, e, no melhor espírito gamer, a localização será revelada ao público em uma espécie de gincana pela cidade, que terá como prêmio ingressos para o pré-lançamento ou, como eles chamam, “Beta”.

Leia mais no blog Comer e Curtir