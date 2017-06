Temer chega à Noruega sob críticas do país a sua política ambiental

FABIANO MAISONNAVE, ENVIADO ESPECIAL OSLO, NORUEGA (FOLHAPRESS) - Sob duras críticas do governo norueguês pelo salto no desmatamento da Amazônia, o presidente Michel Temer desembarcou nesta quinta-feira (22) em Oslo às 12h40 locais (7h40 no horário de Brasília) para uma visita de dois dias ao país escandinavo. Ainda nesta quinta (22), Temer se encontrará com representantes de algumas das principais empresas norueguesas, como a estatal petroleira Statoil, que recentemente comprou por US$ 2,5 bilhões a participação de 66% da Petrobras no bloco de Carcará, no pré-sal. Na sexta (23), ele se reunirá com a premiê norueguesa, Erna Solberg, e com o rei Harald 5º. A comitiva de Temer inclui os ministros da Indústria e Comércio, Marcos Pereira (PRB), do Meio Ambiente, Zequinha Sarney(PV-MA) e das Relações Exteriores, Aloysio Nunes (PSDB-SP), e da Secretaria de Governo, Antonio Imbassahy (PSDB). A visita de Temer foi precedida por duras críticas do governo norueguês à política ambiental brasileira. Oslo é o principal financiador estrangeiro de projetos na Amazônia e já doou R$ 2,77 bilhões desde 2009. Em carta ao governo, o ministro do Clima e Meio Ambiente, Vidar Helgesen, demonstrou preocupação com propostas em trâmite no Congresso como a implantação de regras mais frouxas de licenciamento ambiental e a redução na proteção de unidades de conservação, além do corte no orçamento para fiscalização contra o desmatamento.