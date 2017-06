Após polêmica no Canadá, Force India descarta dar ordens a pilotos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois da polêmica entre os pilotos da Force India no Canadá, Sergio Pérez disse que a escuderia decidiu permanecer com a mesma estratégia de não dar ordens aos competidores durante as corridas. “Tivemos algumas discussões e a política da equipe é essa. Eles sentiram que não havia necessidade de nos dar ordens. A equipe tem todas as informações, então eles disseram que se acontecer uma situação parecida como essa, eles farão o mesmo, porque acreditam que fizeram certo”, disse Sergio Pérez. No final do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1, Sergio Pérez -com pneus desgastados- estava na quarta colocação, à frente de Esteban Ocon. O francês estava com pneus mais novos e poderia conseguir um resultado melhor que o companheiro de equipe. Apesar disso, os dois não trocaram de posição e prejudicaram o rendimento da equipe. O mexicano, aliás, não permitiu de maneira alguma a passagem de Ocon. Logo depois, Sebastian Vettel fez a ultrapassagem e os pilotos da Force India perderam as respectivas posições. O competidor da Ferrari terminou em quarto. “Nós discutimos depois da corrida, porque estamos com adrenalina alta. Então falamos coisas que não deveríamos ter dito. Agora já conversamos e está tudo bem entre nós”, disse Pérez sobre uma possível briga com Ocon.