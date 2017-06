Cerca de 600 prédios britânicos têm material inflamável, diz May

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, disse nesta quinta-feira (22) que aproximadamente 600 prédios residenciais britânicos têm revestimento inflamável similar ao do Grenfell Tower, que pegou fogo e deixou mais de 70 mortos. May citou resultados de testes conduzidos após o incêndio em Londres, no dia 14 de junho. "[Nós] devemos, claro, ser cuidadosos ao especular o que causou esse incêndio, mas como uma precaução o governo se organizou para testar revestimentos em todos os prédios residenciais relevantes", disse May ao Parlamento. "Pouco antes de chegar à Câmara, eu fui informada de que um número desses testes voltou como inflamável", afirmou. De acordo com o britânico "The Guardian", o revestimento escolhido para reforma do Grenfell Tower usava material mais barato e inflamável. John Cowley, diretor da empresa Omnis Exteriors, que forneceu o material para uma reforma do edifício no ano passado, disse à publicação que a firma que conduziu as obras encomendou um composto de alumínio para revestimento que custa duas libras (R$ 8,40) a menos por metro quadrado que sua versão resistente a chamas. May disse que autoridades locais e serviços de incêndio foram informados sobre os resultados dos testes e que estão tomando medidas para tornar os prédios seguros. PRESSÃO O fogo consumiu rapidamente o edifício Grenfell Tower, de 24 andares, na semana passada, no pior incêndio do Reino Unido desde a Segunda Guerra Mundial. O desastre aumentou a pressão sob a primeira-ministra britânica, que sofreu revés político após uma eleição antecipada resultar na perda de assentos de seu partido no Parlamento. O incêndio despertou revolta contra cortes no financiamento de governos locais e May foi acusada de inação após a tragédia. Dezenas de pessoas ficaram feridas e 79 morreram no incêndio.