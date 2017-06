Botafogo repete fórmula de sucesso e projeta encaixe de Camilo e Montillo

BERNARDO GENTILE RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O desempenho do Botafogo que surpreendeu muita gente no último Campeonato Brasileiro tem aparecido também em 2017. Com forte marcação e jogo baseado na força e velocidade dos jogadores de defesa e meio de campo, o time carioca engrenou na competição sem duas importantes peças: Camilo e Montillo. O técnico Jair Ventura ficou bastante feliz com a segunda vitória consecutiva no Brasileiro após bater o Vasco na última quarta-feira (21), no Nilton Santos (Engenhão), mas não escondeu a preocupação do futuro da equipe. A única certeza é que ele terá que mudar para encarar o Avaí. Matheus Fernandes sofreu lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Rodrigo Lindoso, com dores musculares, também virou dúvida. Além disso, João Paulo e Carli receberam terceiro cartão amarelo e desfalcam contra os catarinenses. Pior que isso é que, dos quatro, três são titulares do meio de campo. Jair, então, terá de fazer algumas mudanças. Do meio-campo, apenas Bruno Silva está à disposição. Dudu Cearense deve ganhar a vaga, mas ainda é preciso projetar os retornos de Camilo e Montillo ao time titular. Caso isso ocorra, certamente o Alvinegro abrirá mão da fórmula que fez sucesso em 2016 e tem trazido bons resultados neste início de campeonato. Nada que assuste o treinador do Botafogo. "Tem espaço para tudo, eu jogo sem o 9, sem o 10... Não sou refém de um único sistema. Se tem jogadores para jogar apoiado eu faço, ou para jogar na transição ou bola longa. Tem de usar o que tem de melhor. Futebol tem mil maneiras, minha cabeça é bem aberta para esse tipo de situação. Jogamos hoje com quatro volantes, Grêmio joga assim é a melhor equipe do Brasil", disse Jair Ventura. Com a vitória, o Botafogo chega aos 15 pontos e pula para a quarta colocação. O time de Jair Ventura volta a campo na próxima segunda (26), quando medirá forças com o Avaí, no Nilton Santos.