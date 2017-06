Ingressos para o segundo show do U2 no Brasil acabam em 1h27

(foto: Divulgação)

Os ingressos vendidos pela internet para a segunda apresentação do U2 no Brasil, no dia 21 de outubro, esgotaram em 1h27, segundo o site da Tickets For Fun. As vendas começaram à 00h01 desta quinta-feira (22). Na semana passada, as vendas de ingressos para a primeira apresentação, no dia 19 de outubro, esgotaram em 1h51. Os preços variaram entre R$ 130 (meia-entrada para a arquibancada 2) a R$ 900 (inteira para o setor de cadeiras superiores), além dos ingressos VIP para a Red Zone, que chegam a custar até R$ 1.250.



A turnê "The Joshua Tree" começou em Vancouver, no Canadá. Desde então, ela está circulando o mundo. No set-list, o grupo apresentará na íntegra e na ordem de gravação as 11 faixas do emblemático álbum. É a chance dos fãs ouvirem, por exemplo, a música "Red Hill Mining Town", que nunca havia sido tocado ao vivo pelo grupo. O show contará com hits como "Sunday Bloody Sunday", "New Year's Day", "Pride" e a pouco tocada "A Sort of Homecoming". Em abril deste ano, o UOL noticiou que o estádio do Morumbi estava reservado nos dias 19 e 22 de outubro para o U2. Embora ainda não confirmado, há chances de que a banda anuncie uma terceira apresentação.