Novo presidente do Cade é nomeado e pode definir fusão Kroton/Estácio

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Os dois novos integrantes do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) indicados pelo governo foram nomeados nesta quinta-feira (22) pelo presidente da República em exercício, Rodrigo Maia. Eles assumem os cargos às vésperas da sessão que irá analisar a fusão das companhias do setor de educação Kroton e Estácio. Alexandre Barreto de Souza será o presidente do órgão pelos próximos quatro anos. Maurício Bandeira Maia, novo conselheiro, em substituição a Márcio de Oliveira Júnior. As nomeações foram publicadas no "Diário Oficial da União" desta quinta (22), dois dias após a aprovação dos nomes pelo Senado. Em fevereiro deste ano, a Superintendência-geral do Cade identificou problemas na fusão e recomendou a não aprovação do negócio na forma como ela foi apresentada. O caso agora deve ser apreciado pelos conselheiros do tribunal em sessão marcada para a próxima quarta-feira (28), da qual os dois novos integrantes já poderão participar. A troca na presidência do Cade foi objeto da conversa gravada entre o empresário Joesley Batista e o presidente Michel Temer. A J&F, segundo Joesley, tem interesse em um caso que tramita no conselho, uma disputa entre a Petrobras e uma termelétrica do grupo do empresário. Durante a sabatina dos dois nomes, senadores questionaram Barreto e Maia sobre o que consideram inação do Cade no crescimento da JBS, comprando pequenos frigoríficos em Estados como Mato Grosso do Sul e Rondônia, sem que as autoridades concorrenciais alertassem para o risco de monopólio.