'As pessoas não se encontram mais', diz Luigi Baricelli, que estreia reality romântico

SARAH MOTA RESENDE SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao 45 anos, Luigi Baricelli tem um novo amor. Mas não há motivos para Andréia, sua mulher, se preocupar. Tampouco a neta Helena, de um ano, por quem o vovô vive babando em fotos nas redes sociais, precisa ficar enciumada. Ultimamente, quem está fazendo o artista suspirar é o programa À Primeira Vista, reality show de casais que estreia na Band nesta quinta (22). O intuito é apresentar dois solteiros e desconhecidos em um jantar romântico. "As pessoas não se encontram mais. Vão a barzinhos, baladas, shows, mas falta aquela coisa antiga. O programa volta às origens. No lugar de um aplicativo, um restaurante do amor", disse. A Baricelli cabe o papel de maitre do local onde ocorrem as filmagens. Não há prêmio em dinheiro --perderia a autenticidade-- nem acompanhamento da porta para fora. A gente nem chama de set, diz Baricelli, que garante que o clima do local faz as pessoas esquecerem que estão sendo filmadas. E como funciona? O apresentador recebe os participantes e os leva até o bar. Alguns drinks depois, a dupla segue para a mesa. Pratos afrodisíacos compõem o menu --alho e cebola estão descartados. O casal conversa à vontade, sem nenhum tipo de interrupção, enquanto o público acompanha tudo graças a 22 câmeras robóticas. Depois, os participantes avaliam a experiência e decidem, frente a frente, se prosseguirão. Na bagagem, Baricelli, que vive nos EUA com a família, onde também atua como empresário, um casamento de mais de 20 anos e outra atração de casal no currículo, o Escola Para Maridos, que foi ao ar pelo canal Fox. "Sou uma pessoa que estuda a relação humana há muito tempo. Eu falo muito isso em palestras, e principalmente nas empresas nas quais eu invisto: eu trabalho com pessoas. Eu não trabalho com produto.", disse. À Primeira Vista é a versão brasileira de First Dates, formato da Eyeworks exibido com sucesso em dezenas de países. A primeira temporada terá 13 episódios. Em cada um deles, os telespectadores acompanharão o primeiro encontro de até oito casais. Co-produzido com o Discovery Home & Health, o programa será reprisado no canal pago às segundas-feiras a partir do dia 10 de julho. Com a série inteira gravada, antes de retornar aos EUA, Baricelli segue agora para uma temporada na Europa com outros projetos profissionais.