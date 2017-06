Show de Justin Timberlake muda horário da classificação da F-1 nos EUA

JULIANNE CERASOLI BAKU, AZERBAIJÃO (UOL/FOLHAPRESS) - O show de Justin Timberlake no GP dos Estados Unidos vai causar uma mudanças sem precedentes na programação do final de semana: com a explicação oficial de incentivar a permanência dos fãs no circuito para acompanhar o concerto, os organizadores decidiram realizar a classificação uma hora depois do planejado, às 17h locais. Porém, a experiência do ano passado, quando a cantora Taylor Swift realizou um de seus únicos shows de 2017 também no sábado em Austin, arrastando um grande público apenas interessado na performance em si pode ter pesado. Com a mudança do horário da classificação, quem comprou ingresso pelo show não precisaria chegar tão cedo para ver também os carros na pista. A mudança causou descontentamento entre as equipes, principalmente porque a última sessão de treinos livres, realizada também no sábado, continuará sendo disputada entre 11h e 12h locais, aumentando a carga horária de trabalho para os mecânicos. O sábado é considerado um dia importante de descanso para os mecânicos, pois é quando o regulamento determina um toque de recolher e os carros são colocados em regime de parque fechado, ou seja, apenas podem receber modificações pontuais. Com a mudança, eles entrarão no mesmo horário de antes e terminarão mais tarde. Além disso, as equipes temem que a mudança, negociada nesta semana com os novos donos da F-1, do Grupo Liberty Media, gere um precedente para novas alterações. Acredita-se que as audiências também ficarão comprometidas, pois a classificação começará às 21h na Inglaterra e às 22h na maior parte da Europa após a alteração. No Brasil, o GP dos Estados Unidos já é um dos que a Rede Globo não transmite ao vivo devido ao horário, que compete com o Campeonato Brasileiro no domingo.