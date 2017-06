Ron Howard é o novo diretor do filme de Han Solo, de 'Star Wars'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a demissão dos diretores Phill Lord e Chris Miller, a produtora Lucasfilm anunciou, nesta quinta-feira (22), que Ron Howard dirigirá o filme de Han Solo -ainda sem título definido. A informação foi divulgada pelo site oficial do Star Wars. "Nós acreditamos que o maior objetivo a se cumprir é levar adiante o espírito da saga que George Lucas começou há quarenta anos", disse Kathleen Kennedy, presidente da produtora de filmes em comunicado oficial. Vencedor do Oscar de "Melhor Diretor" com o longa "Uma Mente Brilhante" (2002), Howard conta no currículo com filmes como "Rush" (2013), "Frost/Nixon" (2008), "Anjos e Demônios" (2009), "Apollo 13" (1995) e "Cortina de Fogo" (1991). Kennedy afirmou que as filmagens irão retomar no dia 10 de julho e que tem um "maravilhoso script, um elenco maravilhoso e o comprometimento em fazer um ótimo filme". O filme mostrará a vida do Han Solo dos 18 aos 24 anos e está previsto para maio de 2018. DEMISSÃO Os diretores Phill Lord e Chris Miller conhecidos pelos filmes "Anjos da Lei" e "LEGO Batman: O Filme" foram demitidos da produção da Disney sobre Han Solo, icônico personagem de "Star Wars". De acordo com o site americano "Variety", a demissão aconteceu após meses de conflito dos diretores com a produtora Kathleen Kennedy e outros membros da equipe.