Wanderlei Silva vai pra cima de Chael Sonnen, e clima esquenta em encarada

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nesta quinta-feira (22), o clima esquentou entre Wanderlei Silva e Chael Sonnen em encarada dois dias antes do combate pelo Bellator 180. O brasileiro foi pra cima do americano após provocações em entrevista coletiva. Na tradicional encarada, evento que faz parte da promoção de eventos de MMA, Sonnen tentou se posicionar mais longe do que os lutadores prévios tinham feito. Wanderlei não quis nem saber e foi para cima do americano, chegando a tocá-lo com a mão esquerda. Os dois tiveram de ser separados. Antes da encarada, os dois lutadores foram perguntados sobre como manter o plano de luta em meio às emoções de lutar contra um rival. Tanto Sonnen quanto Wanderlei aproveitaram a oportunidade para alfinetar o adversário. "Não tenho estratégia. É uma luta. As pessoas dizem que não são pessoal, mas é pessoal. Não consigo pensar em nada mais pessoal do que lutar com alguém. Geralmente, minha carreira não é sobre estratégia, é sobre lutar com alguém que tem o mesmo objetivo que eu", afirmou o Sonnen. "Se fossem as regras do baseball, Vanderlei já teria dois strikes. Não sabia direito para quem estava me preparando, até descer do táxi e ver uma careca. Pensei 'será que é o Wanderlei?' Realmente, não faz diferença para mim", completou o americano, relembrando que os lutadores tiveram dois combates agendados pelo UFC que não foram realizados. Wanderlei, por sua vez, foi mais direto em sua resposta. "Não tenho plano. Minha estratégia é simplesmente dar uma surra dele", disparou. Sonnen, que já foi flagrado em exame antidoping em sua carreira, mostrou seu lado falastrão ao abordar o tema na coletiva. Quando questionado se estava limpo, o americano respondeu de modo enigmático. "Em um mundo de pecadores, existe alguém limpo?", questionou. "Só estou brincando. Fizemos todos os testes. Não suspeito do meu adversário e acredito que ele não suspeita de mim", completou. Wanderlei e Sonnen se enfrentam na luta principal do Bellator 180, que acontece neste sábado (24), no Madison Sqaure Garden, em Nova York.