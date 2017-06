Soviet vai transmitir final de reality show de drag queens

Redação Bem Paraná com assessoria

A grande final da nona temporada de RuPaul's Drag Race terá transmissão ao vivo no Soviet nesta sexta-feira (23/6). O fenômeno da televisão, um reality show de competição entre drag queens, poderá ser visto em um telão gigante a partir das 21h, com abertura da casa às 20h30. Para valorizar a torcida das finalistas (Sasha, Peppermint, Shea e Trinity), a noite terá ainda drinks temáticos. A entrada até 22h é de R$ 10 para todos. Após 22h, a entrada de R$ 25 tem desconto na lista amiga a R$ 15 até 1h e estudantes pagam R$ 10 até meia-noite. Drags que forem montadas tem entrada liberada até 22h.

Na programação musical, a sexta tem os DJs Eduardo Gomes Freneda, ADRN, Dimis e Pedrô, tocando pop, dance e R&B. Até 1h, há dose dupla de Catuaba, vodka e Ypióca.

No sábado, o Soviet tem a festa Stardust com muito pop e dance a partir das 23h. Nas picapes, os DJs Dimis, Duda Rezende, Fefo e Pedrô esquentando a pista. Até 1h, dose dupla de vodka, gim e Catuaba. A entrada, de R$ 30, fica a R$ 20 até 1h com nome na lista, e estudantes pagam R$ 15 até meia-noite.

Soviet

Sexta-feira, 23 de junho - 20h30 - Transmissão Ao Vivo RuPaul's Drag Race Finale - Entrada: Até 22h R$ 10, após 22h R$ 25, com nome na lista do Soviet App R$ 15 até 1h, estudantes pagam R$ 10 até 0h

Sábado, 24 de junho - 23h - Stardust - Entrada: R$ 30, com nome na lista do Soviet App R$ 20 até 1h, estudantes pagam R$ 15 até 0h

Endereço: R. Bispo Dom José, 2277 - Batel

www.soviet.com.br

www.facebook.com/soviet.club