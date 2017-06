Cabify vai dar Ice Tea e desconto para usuários de Curitiba

(foto: Divulgação)

A Cabify, plataforma de mobilidade urbana, irá refrescar a semana dos seus usuários de Curitiba (PR). Em parceria com a Lipton, alguns carros de motoristas parceiros da empresa distribuirão o Lipton Chá Verde no sabor Pêssego e Pera, lançamento da marca. Eles serão entregues enquanto durarem os estoques.

“Além de qualidade e segurança, a Cabify sempre busca oferecer uma experiência única aos seus passageiros. A entrega de chás da Lipton é uma forma de agradarmos os nossos usuários, refrescando seu trajeto e apresentando o novo sabor da marca”, comenta Roberta Allegreti, Head de Marketing da Cabify no Brasil. A plataforma ainda oferece o código LIPTONICETEA, para novos usuários, que dá 65% de desconto até 31/07 em duas corridas em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Porto Alegre. O código tem um limite de desconto de R$15 por corrida e não é válido para contas corporativas.

Segundo Rodolfo Carvalho, Gerente de Marketing de Lipton no Brasil o novo chá amplia a gama de produtos da marca, que conta com chá preto nos sabores pêssego e limão, nas versões regular e zero açúcares. A marca ainda ainda afirma que os novos sabores inspiram as pessoas a adotarem mais naturalidade em seu dia a dia e a terem cada vez mais experiências prazerosas e divertidas, remetendo à identidade de leveza e descontração.

A Cabify destaca-se pelo rígido processo de cadastramento dos motoristas parceiros, que inclui exames psicotécnicos e toxicológicos, e a exigência de carros novos, com ano a partir de 2012. Para garantir a qualidade de seu serviço, a empresa realiza palestras informativas com seus novos motoristas parceiros, onde orienta a respeito de legislação, direção segura e técnicas de atendimento para garantir que os usuários tenham a melhor experiência possível ao se deslocarem de um ponto a outro com a plataforma. Já no quesito segurança a Cabify também se posiciona de maneira forte ao aceitar pagamentos apenas por meio de cartão de crédito e PayPal.