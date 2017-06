Way Beer promove festa junina com cerveja, música e comidas típicas no sábado

Durante o evento, o público terá a oportunidade de saborear diversos preparos deliciosos com a cara de uma das principais festas brasileiras, entre eles o cachorro-quente do Olive Garden; o hambúrguer de cupim com pinhão do Simples Assim; a pamonha, o curau e o bolo de milho da Pamonha R&G; e os espetinhos e o pinhão do Quermesse.

Propondo uma experiência gastronômica completa, a Way Beer vai oferecer alguma de suas principais cervejas, com valores a partir de R$ 8, entre elas Premium Lager, American Pale Ale, Avelã Porter, Red Ale, Gose, Sour Me Not – Graviola, Sour Me Not – Goiaba, Die Fizzy Yellow IPA, Amburana Lager, Dry Hopped Berliner Weisse e Sou feia, mas tô na Moda. A cervejaria vai disponibilizar, também, os seus Crowlers, com vários rótulos à disposição do público; a jarra de chope de 1 litro; e sua coleção de Calderetas colecionáveis, que serão vendidas por R$ 10.

Brincadeiras e muito mais

Como toda boa festa junina, o evento contará com brincadeiras especiais, com prendas para crianças e adultos. A cervejaria vai propor, também, uma premiação para as melhores caracterizações, com produtos oficiais Way Beer. Para completar a programação, a festa será animada por um show da banda No Parole, que trará o melhor docountry, rock and roll, blues e uma pitada de psychobilly.

A Festa Junina será realizada na fábrica da Way Beer (Rua Pérola, 331 – Pinhais), na região metropolitana de Curitiba, das 12h às 18h. A entrada é gratuita, mas a capacidade de público será limitada. O evento é pet friendly e contará com um espaço kids com monitoria. Mais informação pelo telefone (41) 3653-8853 ou no sitewww.waybeer.com.br.