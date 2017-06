Batida entre ônibus, ambulâncias e carreta deixa 21 mortos no ES

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um acidente envolvendo um ônibus, duas ambulâncias e uma carreta deixou ao menos 21 mortos em rodovia que liga o Espírito Santo ao Rio de Janeiro. A colisão ocorreu por volta das 6h30 desta quinta (22) na cidade de Guarapari (ES), por onde passa a BR-101. Até às 13h30, a pista seguia interditada na altura do km 343. Há pelo menos outros 13 feridos, que foram encaminhados a hospitais da região. De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a carreta invadiu a faixa contrária e se chocou com o ônibus, da viação Água Branca, e com as duas ambulâncias -dos municípios de Alfredo Chaves e Jerônimo Monteiro, ambos capixabas. A carreta estava carregada com blocos de granito. Pelo menos um dos veículos envolvidos no acidente pegou fogo após o acidente, de acordo com imagens publicadas em redes sociais. "Há várias vítimas carbonizadas no local, além de vários feridos", informou a PRF-ES em seu perfil no Twitter. O ônibus fazia o trajeto São Paulo-Vitória, com 31 passageiros. Ao UOL, a empresa Água Branca informou que ainda está apurando as causas do acidente e que deve se pronunciar ainda nesta quinta (22).