Self Storage paranaense alcança 90% de ocupação e estuda expansão

A D-ESPAÇO, marca de self storage da paranaense DCL Real Estate, superou as expectativas de locação para 2017 e conquistou 88% de taxa de ocupação no início de junho, ultrapassando a meta estabelecida para esse ano. O crescimento expressivo fez com que a marca chagasse à primeira metade do ano com apenas 12% dos boxes vagos. “Estamos bastante satisfeitos com a resposta que o mercado está dando aos nossos investimentos e temos convicção que a qualidade singular que a marca D-ESPAÇO oferece é determinante para esse sucesso”, comenta Paola Noguchi, diretora executiva da empresa.

Em dois anos de funcionamento, a D-ESPAÇO realizou uma expansão - com lançamento de boxes de 1,5m² em dezembro de 2016 - e inovou no horário de atendimento, sendo a empresa brasileira pioneira na oferta de acesso 24h à infraestrutura de boxes de autoarmazenamento, com segurança e privacidade necessária para que clientes transportem seus bens em qualquer horário, inclusive durante a madrugada. A prova de que a melhoria responde a uma demanda do mercado ligada a uma tendência da vida moderna são as recorrentes visitas ao espaço fora do horário comercial. Além disso, a disposição de computadores, impressora e sala de reunião para clientes sem custo adicional agrega valor ao espaço e representa otimização de custos para pequenos empresários que escolheram o autoarmazenamento como opção de estoque e ainda podem receber fornecedores e clientes no mesmo ambiente.

O expressivo resultado no primeiro semestre de 2017 incentiva a DCL Real Estate, que administra o negócio, a estudar uma segunda expansão - dessa vez, abrindo uma nova unidade em endereço a ser definido. A primeira unidade da D-ESPAÇO funciona às margens da Linha Verde, no Hauer.

Além de criar e administrar a D-ESPAÇO, a centenária DCL mantém no mercado imobiliário outros negócios expoentes, sobretudo, no setor de logística, com construção e locação de condomínios e galpões logísticos de alto padrão na Região Metropolitana de Curitiba. Além disso, atua no interior do Paraná na administração do Shopping Cidade, em Maringá; mantém um prédio corporativo em Itajaí, em Santa Catarina. Esta solidez da empresa garante tranquilidade para parceiros em seus mais diversos segmentos de atuação em Real Estate.

