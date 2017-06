'Fica, Temer... na Rússia', brinca Duvivier em show de humor na Unibes

STEPHANIE RICCI SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Vocês esperavam um espetáculo? Não contem com isso, somos duas pessoas falando uma com a outra e ficaremos sem assunto em breve". Foi assim que o português Ricardo Araújo Pereira abriu a apresentação "Um Português e um Brasileiro Entram num Bar", realizada na noite de quarta (21), na Unibes Cultural, em parceria com o humorista carioca Gregorio Duvivier. O encontro faz parte da terceira edição do "Experimenta Portugal - Arte e Cultura", evento que promove a arte lusitana e conta com o apoio do Consulado Geral de Portugal. "Vai ser um encontro cheio de altos e baixos", completou Gregorio em alusão à diferença de altura entre os dois, ambos colunistas da Folha de S.Paulo. A previsão de Ricardo, porém, não se concretizou. Uma mulher na plateia perguntou: "Gregorio, bebeste, foi?". Para fazer jus ao nome do espetáculo, aliás, só faltou mesmo a bebida alcoólica. A "conversa de bar" estendeu-se de posicionamentos políticos e pensamentos sobre ética no humor até questionamentos botequeiros-filosóficos como "quem veio primeiro, o ovo ou a galinha?". "A galinha, quando eu chamei", era a frase conclusiva que o humorista português lia do livro "Caviar é uma ova", de Duvivier. Em resposta, o brasileiro leu um conto do livro "Se Não Entenderes Eu Conto de Novo, Pá", de Pereira, que foi seguido por uma mistura de aplausos e risos. Ao ser questionado sobre a situação política de Portugal por um lusitano na plateia, o humorista (famoso em seu país pelo grupo Gato Fedorento), diz que pela primeira vez desde que ele se lembra o país está numa fase de crescimento econômico, mas completa com sua verve característica: "Com o caos que está em tantos países Portugal resolve crescer logo quando o mundo pode acabar!". Duviver aproveitou a deixa para dizer que "já aqui no Brasil está tudo bem, o país tá bem unificado. O sentimento geral da nação é 'Fica, Temer... na Rússia!'".