A Biblioteca Pública do Paraná está com inscrições abertas para a oficina “A arte de contar e compartilhar histórias”. Ministrado pelo dramaturgo Thiago Dominoni, o curso aborda questões diretamente relacionadas à contação de histórias, como escolha de repertório, técnicas de expressão corporal e vocal, além de análises sobre a literatura infantojuvenil. Os encontros acontecem aos sábados, das 9h às 17h, e estão sujeitos à formação de turma com no mínimo 15 participantes. O curso é gratuito. Informações e inscrições: thiagod@bpp.pr.gov.br ou (41) 3221-4980.



Bacharel em Artes Cênicas pela Faculdade de Artes do Paraná, Dominoni atualmente cursa especialização em Literatura e Língua Portuguesa na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Também escreve peças para a companhia teatral independente Contágio.



Serviço:



Oficina “A arte de contar e compartilhar histórias”



Seção Infantil da BPP (R. Cândido Lopes, 133, Centro — Curitiba, PR)



Aos sábados, das 9h às 17h



Gratuito



Inscrições: thiagod@bpp.pr.gov.br



Mais informações: (41) 3221-4980