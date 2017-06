Sergio Sá e Jane Duboc fazem pocket show gratuito em Curitiba

Autor de hits de Fábio Jr. como “O que é que há?” e de Vanusa com a música “Mudanças”, o cantor e compositor Sérgio Sá fez sucesso nas décadas de 1970 e 1980 e se renova em 2017 com o novo álbum intitulado: Sérgio S/A, com participação de Elba Ramalho, Gilberto Gil, Jorge Vercillo e Zeca Baleiro. O artista cearense vem a Curitiba no dia 29 de junho, quinta-feira, para pocket show com Jane Duboc, considerada uma das 100 maiores vozes da música brasileira segundo a Revista Rolling Stone Brasil.

A apresentação é gratuita e aberta ao público, faz parte do projeto musical Conexão Shopping Curitiba, em parceria com a Rádio Transamérica Light. O evento começa às 18h, no Largo Curitiba do Shopping Curitiba (piso L2). Todo mundo pode participar, não é necessário adquirir ingresso.

Os fãs podem ainda aproveitar a sessão de fotos que acontece logo após o pocket. Serão distribuídas 50 senhas, que devem ser retiradas no dia, a partir das 10h, na recepção do shopping, no piso L3.

Mais informações no fone 41 3331 1717 (Rádio Transamérica Light).

Sobre o “Conexão Shopping Curitiba”

Com o objetivo de viabilizar encontros e aproximar artistas de seus fãs da capital paranaense, o “Conexão Shopping Curitiba” é um projeto musical gratuito e aberto ao público, resultado de uma parceria entre a Rádio Transamérica Light e o Shopping Curitiba.

As apresentações, bate-papos e pocket shows acontecerão mensalmente e serão transmitidos ao vivo na frequência FM 95.1 e pelas redes sociais da rádio, para todo o todo o país.

Serviço

O que: “Conexão Shopping Curitiba”

Quando: dia 29 de junho, às 18h;

Quanto: entrada gratuita e aberta ao público; não é necessário ingresso para participar;

Local: Largo Curitiba (piso L2);

Autógrafos: serão distribuídas 50 senhas antecipadamente para sessão de fotos, a partir das 10h do dia 29, na recepção do Shopping Curitiba (piso L3).