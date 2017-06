Semana de Canto Coral reúne mais de mil cantores

(foto: Lucilia Guimarães/FCC)

A Capela Santa Maria lotou na noite desta quarta-feira (21) para as apresentações dos coros Harmonia Grupo Étnico Alemão, sob a regência de Cornelis Kool, o Curumin regido por Joyce Todeschini, Ottava Bassa – Coro Masculino com regência de Alexande Mousquer e Collegium Cantorum (Coro Feminino) regido por Halma Haller, toda essa movimentação faz parte da II Semana de Canto Coral Henrique de Curitiba, coordenada pelo Instituto Curitiba de Arte e Cultura (ICAC) e Fundação Cultural de Curitiba (FCC), que atrai regentes e coralistas de vários lugares do País, como a professora Lucia Passos que veio de São Leopoldo (RS) professora na Oficina de Técnica Vocal. “É uma produção coral muito grande, mostra que o canto coral está vivo. Oportunidades como essas motivam as pessoas a fazerem um bom repertório, a mudarem a maneira de pensar o canto coral, a buscar coisas novas. Mais de mil cantores estarão passando no palco da Capela Santa Maria. É muito gratificante. Quantas vezes eu for convidada, virei”, diz a professora.

O arte educador, ator e diretor Reynaldo Puebla também está em Curitiba, ele é professor na Oficina de Expressão Cênica para Canto Coral “nós teatralizamos a música, buscamos a poesia da música com elementos da dança e do teatro para construir o espetáculo, como fazem nos musicais, é um teatro musical com o coral”, explica Puebla.

O ator destacou o trabalho da Semana de Canto Coral. “É fantástico, muito bom. Num momento tão difícil para a cultura no País, quando muitos espaços estão se fechando, dentro desse panorama nacional, esse lugar aqui é uma ilha. É maravilhoso o que acontece aqui”, elogia.

A organização da II Semana de Canto Coral Henrique de Curitiba é da regente do Coro da Camerata Antíqua de Curitiba, Mara Campos. “ É um espaço importante para o Canto Coral na cidade que repercute no País inteiro. Fico feliz com o fato do ICAC e a Fundação Cultural acolherem esse evento com o respeito, zelo e dedicação que a Semana de Canto Coral merece. Afinal, no coralista amador é onde tudo nasce, a paixão pela música, a porta de entrada para o universo musical e a oportunidade de ter contato, de cantar num espaço, como a Capela Santa Maria que tem uma acústica privilegiada, que é um Patrimônio de Curitiba e a oportunidade de ouvir outros coros, de crescer de evoluir e de compartilharem informações, nos deixa muito feliz”, comemora a regente.

As oficinas e as apresentações vão até domingo. No sábado (24), a Semana de Canto Coral fará uma homenagem ao fundador e regente emérito da Camerata Antíqua, maestro Roberto de Regina, que vai lançar o livro “Memórias de um Sargento de Malícias, Vida e Obra”.

Confira a Programação

22 de Junho

17h Oficinas

OFICINA DE TÉCNICA VOCAL Lúcia Passos (Rio Grande do Sul)

OFICINA DE CANTO EM CENA Reynaldo Puebla (Argentina/Brasil – São Paulo) – Direção Cênica Ana Abe (São Paulo) – Assistente de Direção Cênica

OFICINA DE REPERTÓRIO Mara Campos (São Paulo)

20h APRESENTAÇÕES

CORAL JOÃO PAULO II (POLÔNIA) Regência Maria Helena KozakKantor (PR)Piano Elizabeth Cristina KozakHeeren (PR)

CORO PIPA AMARELA DO PROJETO MÚSICA NOS BAIRROS Regência RenateWeiland (PR), Ana Caroline de Paula (PR), Rúbia Lohmann (PR), Giovana Demarco (PR)

GATO NA TUBA Regência Ana Cristina Lago (PR)

Piano Mariane Dück (PR)

ILLVMINATA Direção Musical Daniele Oliveira (MS/PR)

23 de Junho

17h Oficinas

OFICINA DE TÉCNICA VOCAL Lúcia Passos (Rio Grande do Sul)

OFICINA DE CANTO EM CENA Reynaldo Puebla (Argentina/Brasil – São Paulo) – Direção Cênica Ana Abe (São Paulo) – Assistente de Direção Cênica

OFICINA DE REPERTÓRIO Mara Campos (São Paulo)

20h APRESENTAÇÕES

CORAL DO FOLCLORE UCRANIANO BARVINOK

Regência Felipe Oresten (PR)

CORAL BRASILEIRINHO Direção Musical Helena Bel (PR) Direção Cênica Milton Karam (PR) Piano Cris Loureiro (PR) Contrabaixo-elétrico Bruno Karam (PR) Bateria e percussão Johnny Dionysio(PR)

PAPO CORAL Regência Cristiane Alexandre (PR) Regência Auxiliar Julia Saggin (PR) e Paula Harada (PR)

MADRIGAL VOCALE Regência Bruno Spadoni (PR)

24 de junho (Sábado)

Oficinas

9h30 às 12h30 OFICINA DE REGÊNCIA CORAL

Mara Campos (São Paulo) – Oficina de Regência Coral

14h às 17h OFICINA VOZ, SOM E MOVIMENTO

Estratégias criativas para o uso coletivo da voz

EnnyParejo (São Paulo)

16h LANÇAMENTO LIVRO ROBERTO DE REGINA

19h APRESENTAÇÕES

CORAL KOLEINU (ISRAEL)

Regência e piano Christopher Ancoski (PR)

CORO DA CAMERATA ANTIQUA DE CURITIBA

Regência Mara Campos (SP)

Regência Roberto de Regina (RJ)

PROJETO NOSSO CANTO

CORAL DA REGIONAL CAJURU

Regência Maico Sant’ Anna (RJ/PR)

CORAL DA REGIONAL TATUQUARA

Regência Maico Sant’ Anna (RJ/PR)

CORAL DA REGIONAL PINHEIRINHO

Regência Sidney Gomes (GO/PR)

CORAL DA REGIONAL BAIRRO NOVO

Regência Sidney Gomes (GO/PR)

CORAL DA REGIONAL BOA VISTA

Regência Alexandre Mousquer (SC/PR)

CORAL DA REGIONAL PORTÃO

Regência Alexandre Mousquer (SC/PR)

“CANTA FELICIDADE” CORAL DA REGIONAL SANTA FELICIDADE

Regência Fernando Klemann (SC/PR)

CORAL DA REGIONAL CIC

Regência Fernando Klemann (SC/PR)

CORAL DA REGIONAL MATRIZ

Regência Martinho Lutero Klemann (SC/PR)

CORAL CIDADANIA DA REGIONAL BOQUEIRÃO

Regência Eli Siliprandi (PR)

25 de Junho (Domingo)

16h às 18h – PALESTRA "O Canto e a Voz na Educação Musical"

Enny Parejo (São Paulo)

Entrada franca

19h APRESENTAÇÕES

CORO ITÁLICO CENTRO DI CULTURA ITALIANA (ITÁLIA)

Regência Anderson Ombrellino (PR) Piano Flávius Alberto Meschke (PR)

VOCAL BRASILEIRÃO

Regência e Violão Vicente Ribeiro (PR) Regente Assistente Reginaldo Nascimento (PR)

Piano Fábio Cardoso (PR)

CANARINHOS DE CAMPO LARGO

Regência Théo de Petrus (PR)

MOSTRA CORAL DAS OFICINAS INTEGRADAS

Repertório e Regência Coral Mara Campos (SP) Técnica Vocal Lúcia Passos (RS) Canto em Cena Reynaldo Puebla (Argentina/Brasil, SP) e Ana Abe (SP)

CORAL CHAMPAGNAT

Regência Rosemeri Paese (PR) Assistente de Regência Netto Martins (PR)

Piano Davi Sartori (SP/PR)

CORO DA CAMERATA ANTIQUA DE CURITIBA

Regência Mara Campos (SP) Violino Ricardo Molter (PR) Violoncelo Estela de Castro (PR) Piano Clenice Ortigara (PR) Percussão Vina Lacerda (PR)

OBRA DE ENCERRAMENTO COM PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS COROS

Regência Mara Campos (SP) Mozart Camargo Guarnieri (1907-1993) Agnus Dei (da Missa Dilígite)

Capela Santa Maria Espaço Cultural

Rua Conselheiro Laurindo, 273, Centro

Fone: 3321-2840