Dois casais de namorados são presos em Curitiba por tráfico de drogas

Redação Bem Paraná com Plantão de Polícia

22/06/17 às 14:59 - Atualizado às 15:09 Redação Bem Paraná com Plantão de Polícia

(foto: Polícia Civil)

Dois casais de namorados suspeitos de integrar uma quadrilha voltada ao tráfico de drogas foram presos em flagrante por policiais do COPE (Centro de Operações Policiais Especiais), unidade de elite da Polícia Civil, na tarde de quarta-feira (21), no bairro Cajuru, em Curitiba e também no município de Pinhais, na Região Metropolitana.

Com os suspeitos a polícia apreendeu cerca de 5,5 quilos de cocaína pura, um quilo de haxixe e 40 gramas de maconha, que somadas, estão avaliadas em cerca de R$ 300 mil. Um carro utilizado para o transporte dos entorpecentes também foi apreendido.

