Jornada de Matemática reúne 73 mil estudantes de escolas municipais

Na 11ª edição, a Jornada de Resolução de Problemas de Matemática vai reunir 73.394 estudantes de escolas da rede municipal de ensino nesta sexta-feira (23/6). Nesta primeira etapa do desafio promovido pela Secretaria Municipal da Educação serão 2.517 turmas de 2º ao 9º ano.

Os desafios acontecem em 184 escolas municipais, com dez exercícios envolvendo problemas matemáticos. Os melhores colocados em cada turma participarão, em agosto, da segunda etapa da jornada, quando o grau de dificuldade e de exigência aumentará.

A ação, interrompida em 2016, é retomada pela gestão atual que avalia o evento como uma forma de incentivo ao desenvolvimento de competências necessárias nesta área para maior inclusão social, cultural, científica e tecnológica por meio da metodologia de resolução de problemas.

O material utilizado é o mesmo que foi produzido no ano passado e não foi usado. Foi elaborado pela equipe do componente curricular de Matemática que permanece atuando junto às unidades da rede. “Pela qualidade, objetivo, funcionalidade e, principalmente, pelo princípio da sustentabilidade, não poderíamos abrir mão de um material tão rico, pensado com eficácia para ações que se destinam aos nossos estudantes”, explica a diretora do departamento de Ensino Fundamental, Simone Zampier.

Pensamento matemático

Referência na rede municipal de ensino de Curitiba, a jornada aconteceu desde 2006 com adesão voluntária das escolas. A resolução de problemas matemáticos é prática comum entre os estudantes e na jornada há a possibilidade de concentrar as atividades e avaliar a proficiência dos estudantes, além de desenvolver competências e habilidades na área.

Para o professor Diogo Grande, da Escola Municipal Professor Herley Mehl, no Boa Vista, a Jornada de Resolução de Problemas é fundamental para o desenvolvimento do pensamento matemático. “A ação incentiva a formação dos cidadãos por ampliar as habilidades de análise e crítica, propiciando uma participação mais ativa, consciente e contextualizada”, disse o professor.