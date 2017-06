Foz do Iguaçu ganha estação para monitorar qualidade do ar

(foto: AEN)

A partir desta quinta-feira (22), a população de Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, passa a ter acesso a informações sobre qualidade do ar, em tempo real. O Governo do Estado inaugurou na cidade uma Estação Fixa de Monitoramento da Qualidade do Ar.



O equipamento faz parte da Rede de Monitoramento da Qualidade do Ar do Paraná em tempo real, desenvolvida e gerenciada pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP). Com as informações fornecidas pela estação é possível ampliar as políticas públicas de gestão e controle ambiental, assim como de saúde.



A Rede de Monitoramento da Qualidade do Ar está sendo ampliada e a unidade de Foz Iguaçu já faz parte deste processo. Até então, o Paraná contava com nove estações – em Curitiba e Região Metropolitana e Paranaguá. Com o Plano Estadual de Controle da Poluição do Ar e de Proteção da Atmosfera, lançado pelo Governo do Estado na última segunda-feira (19), serão adicionadas à rede mais cinco estações: além de Foz, também em Cascavel, Maringá, Londrina e Ponta Grossa.



“As estações se tornam uma ferramenta para que o IAP tenha total conhecimento das emissões em cada região do Estado, podendo atuar de maneira preventiva”, disse o presidente do IAP, Luiz Tarcísio Mossato Pinto. “Conseguiremos acompanhar os principais poluentes emitidos em cada região, antes de liberar qualquer novo licenciamento ambiental e garantir melhor qualidade de vida para toda a população paranaense”, explicou Tarcísio.



SAÚDE - O vice-prefeito de Foz do Iguaçu, Nilton Bobato, disse que a iniciativa vai contribuir para a saúde da população de Foz. “Quando o ambiente é adequado, deve ser preservado e o equipamento nos permitirá isso”, afirmou.



ESTAÇÃO MÓVEL – Além das novas estações de monitoramento da qualidade do ar, o IAP também conta com o reforço de uma Estação Móvel, entregue em março de 2016. O equipamento deve ser destinado para regiões específicas, nas quais estudos apontarem a necessidade de um controle maior.



MODERNIZAÇÃO - A compra de novas estações faz parte de um convênio do Governo do Estado com o Banco Mundial (Bird), assinado em 2012, para modernização dos sistemas de gestão ambiental do Paraná. Cada equipamento custou R$ 950 mil. PRESENÇAS - Participaram da inauguração os diretores do IAP, representantes da Defesa Civil, da Polícia Ambiental do Paraná, Guarda Municipal de Foz, chefes de núcleos de Secretarias de Estado.



Para saber a qualidade do ar de Paranaguá de hora em hora, basta acessar o site do IAP (www.iap.pr.gov.br) e ir no link Monitoramento Ambiental.